Violent incendie dans une maison à Lessines: "Une friteuse serait à l'origine du sinistre"

Un violent incendie s'est déclaré ce dimanche midi dans une habitation de Lessines. La maison n'est plus habitable. L'occupante, une personne âgée, sera relogée par la ville.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce dimanche, vers midi, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de rangée de la rue François Watterman à Lessines. Deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux depuis les casernes d'Ath et Lessines.

"A notre arrivée sur place, l'occupante avait pu quitter sa maison. Cette dame âgée, qui vivait seule, est indemne. Le feu a pris dans la cuisine, au rez-de-chaussée, puis s'est propagé à l'étage et à une partie de la toiture. Une friteuse serait à l'origine du sinistre", a indiqué le lieutenant Ludovic Hayez.

Outre les dégâts dus au feu, à la fumée et à l'eau, cette habitation a été privée d'électricité et de gaz par les services d'Ores. Les pompiers sont toujours sur place afin d'évacuer les déblais. Le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter (PS), s'est rendu sur place. La sinistrée a été prise en charge par les services de la ville et sera relogée.