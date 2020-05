Michel retrouve sa maman après 2 mois de séparation: voici vos plus belles retrouvailles pour la fête des mères

À l'occasion de la fête des mères, vous étiez nombreux à exploser de joie à l'idée de retrouver vos proches, en plein confinement. Ces retrouvailles sous conditions vous ont émus, vous nous avez envoyé vos photos via le bouton orange Alertez-nous : découvrez les plus beaux messages d'amour aux mamans de Belgique.

Découvrez en photos les retrouvailles de plusieurs familles séparées par le confinement. En ce jour de fête des mères, vous avez été nombreux à partager avec nous vos moments en famille. Nos journalistes ont même suivi des familles en direct sur RTL TVI, pour filmer leurs retrouvailles.

Sur notre site, nous vous donnions la possibilité de partager vos photos et messages d'amour aux mamans.

"Il n'avait plus vu sa mamie depuis le début du confinement"

Pour la fête des mères, Murat, à Grace Hollogne, a pu aller déposer un cadeau à sa mère, accompagné de son fils, Ediz. Il nous écrit, via la bouton orange Alertez-nous : "Ediz n'avait plus vu mamie depuis le début du confinement, il y a 8 semaines. Bonne fête à toute les mamans"





"Retrouvailles avec distances sociales"

Nadine, de Molenbeek a quant à elle pu se réunir avec les femmes de sa famille, en cette fête des mères. "Retrouvailles avec distances sociales. Super heureuses", nous écrit-elle.





"Ça fait du bien"

Michel retrouve sa maman en famille après deux mois de séparation. Il nous écrit : "Bonne fête maman ! Ça fait du bien !"





Une fête des mères au champagne

Dans le jardin de cette famille qui nous a envoyé cette photo sans donner de noms, la fête des mères se fête évidemment en famille, mais surtout au champagne. Santé, et surtout "bonne fête maman", nous disent-ils.





"Juste une petite visite sur le pas de la porte"

Pour Alix et sa maman, photographiées par le papa, la visite était plus furtive. "Juste une petite visite sur le pas de la porte. Comment faire autrement ? Choisir entre ses trois enfants ? On reste prudents, on continuera d'être prudents. Alix et sa maman ont pris toutes les précautions pour fêter maman/mamoune."





"BONHEUR"

Deux grand-mères comblées, et deux enfants heureux : voici les retrouvailles de Julie. "Fêtes des mères : distance, en extérieur, prudence mais BONHEUR".