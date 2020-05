Coronavirus - Corendon veut proposer des vacances assorties d'un test de dépistage du coronavirus

(Belga) Le voyagiste néerlandais Corendon, notamment actif en Belgique, œuvre à l'élaboration d'un plan de dépistage des touristes avant leur départ en vacances. Des centaines de milliers de tests seraient nécessaires, a indiqué dimanche le directeur Steven van der Heijden à la radio néerlandaise NPO 1.

"Vacances et distance d'1,5 mètre ne font pas bon ménage. Mais si vous mettez des personnes dans un hôtel, dont vous êtes sûrs qu'elles ne sont pas infectées, cela peut marcher", a estimé M. Van der Heijden. "Nous pourrions offrir cela en Turquie mais aussi pour aller en Sicile et en Sardaigne. Nous sommes en discussion avec les autorités locales", a-t-il confié. La Commission européenne travaille toujours à des propositions et protocoles de voyage pour permettre aux Européens de partir en vacances cet été. Corendon est d'avis qu'il pourra organiser des voyages tout compris (all-in) d'ici la fin juillet. "Nous avons atteint le stade où quelque chose est à nouveau possible", a considéré le directeur de Corendon. "Nous voyons les réservations augmenter. Les gens sont plein d'espoir. Nous observons déjà des réservations pour septembre et octobre." Corendon devait initialement permettre à un demi-million de personnes de partir en vacances. "Si c'est 200.000 ou 300.000 cette année, alors nous aurons besoin de la même quantité de tests", a averti M. Van der Heijden.