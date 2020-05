Déconfinement - Les salons de toilettages sont autorisés à rouvrir avec plusieurs mesures de précaution

Le coronavirus en Belgique a entraîné un confinement, aux répercussions économiques importantes, pour limiter la propagation de la maladie. Depuis début mai, le déconfinement a commencé. Ce lundi 11 mai, une nouvelle étape débute. Sont autorisés à rouvrir: les salons de toilettage, les garages, les auto-écoles mais aussi les carwash ou bien encore les photographes.

Si vous avez un chien, et bien vous pourrez à nouveau lui offrir une petite beauté, et débroussailler un amas de poils emmêlés depuis deux mois. Les salons de toilettage sont autorisés à rouvrir avec toute une série de mesures de précaution à la clef, pour éviter la propagation éventuelle du virus.

Lydia Munis gère deux salons de toilettage en région verviétoise. Elle a reçu énormément d'appels: "Concrètement pour l’instant, je suis à 700 chiens pour 3 semaines. Par toiletteuse, elles font 6 petits chiens par jour. On ne peut pas exclure tout danger. Donc, oui, on prend des précautions par rapport à l’animal. C’est pour cela qu’on demande aux maîtres d’enlever le collier et la laisse. Comme cela, on évite un contact avec l’humain. Maintenant si l’humain est asymptomatique, il pourrait avoir déposé le virus sur le poil de l’animal. Quand on manipule l’animal; on a un masque, des visières. On essaye de mettre directement les chiens au bain. C’est sur rendez-vous, les clients ne se croisent pas. Les clients doivent rester dehors pendant le toilettage de leur animal."

Sachez que les entretiens d'embauche sont aussi à nouveau permis pour les demandeurs d'emplois. Un mot sur les mariages également: les parents des mariés peuvent assister aux cérémonies en plus des témoins. Les fêtes de mariage restent interdites.