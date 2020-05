"Cela nous manquait beaucoup": une moitié de l'Espagne retrouve le plaisir de s'asseoir à une terrasse

"Cela nous manquait beaucoup". Au premier jour du déconfinement dans une partie de l'Espagne, après deux mois de lockdown strict, Jesus Vazquez, ouvrier de 51 ans, retrouve le plaisir de s'asseoir à une terrasse de café à Tarragone (est).

DÉCONFINEMENT - La 2e phase EN DIRECT: les dernières infos



Cette ville côtière de Catalogne fait partie de la moitié de l'Espagne autorisée à passer dans la première phase de déconfinement lundi. Madrid et Barcelone, les deux plus grandes villes du pays et les plus touchées par la pandémie, en ont été exclues. Le déconfinement de l'Espagne, qui sera très progressif jusqu'à la fin du mois de juin, comporte trois phases. Le passage d'une phase à une autre dépend de l'évolution de l'épidémie, qui a fait plus de 26.000 morts dans le pays, et de la capacité du système de santé à répondre à une nouvelle vague de contagions. Dans les zones autorisées à passer dans cette première phase, les réunions jusqu'à dix personnes sont permises. Les petits commerces, les églises, les musées et les terrasses de bars et de restaurants, peuvent rouvrir mais toujours en limitant l'affluence à une portion de leur capacité d'accueil.