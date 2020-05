Déconfinement: le centre de crise prévoit-il une hausse du taux de reproduction du virus (R0) suite à la réouverture des magasins?

L'indicateur R0 permet d'avoir une idée du risque de propagation du coronavirus et donc de l'évolution de l'épidémie dans une population. Quand le R0 est situé sous la barre de 1, cela signifie qu'une personne contaminera moins d'une personne, ce qui constitue un élément très positif. Une question a été posée ce lundi matin lors de la conférence de presse du centre de crise. Elle concernait ce taux de reproduction du virus. Son état et s'il fallait s'attendre à ce qu'il augmente avec la réouverture des magasins.

"Le taux de reproduction du coronavirus, établi ce dimanche était de l’ordre de 0,7 et 0,8. Ce chiffre est moins précis que ce qu’on pouvait donner auparavant, mais c’est lié au fait que le R0 est basé sur un calcul sur lequel intervient le nombre d’hospitalisations, mais quand ce chiffre diminue, on ne peut plus donner un chiffre aussi précis qu’il l'était auparavant", a détaillé l’épidémiologiste Yves Van Laethem.

Et de mettre en garde: "Ce chiffre pourrait se modifier vers le haut dans les jours qui viennent avec l’intensification des contacts sociaux. Ce qui est extrêmement important à suivre c’est son évolution et que ce chiffre ne dépasse pas le chiffre de 1. C’est-à-dire que toute personne ne contamine pas plus d’une autre personne, si elle est infectée. C’est l’observance des mesures prises et une bonne détection des contacts qui doit permettre de garder ce chiffre en dessous de 1", détaille l'expert.

