Reprise du trafic ferroviaire perturbé entre Anvers et Saint-Nicolas

(Belga) Le trafic ferroviaire interrompu lundi après-midi entre Anvers et Saint-Nicolas, à cause d'un problème sur une caténaire à Saint-Nicolas, a repris, indique mardi Infrabel.

Les travaux de réparation ont eu lieu avec succès dans la nuit, ce quo permet que la circulation est permise dans les deux sens, selon le porte-parome Thomas Baeken. La caténaire a été endommagée vers 13h00 lundi. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Beveren et Saint-Nicolas et entre Puurs et Saint-Nicolas, mais la circulation avait entretemps déjà pu reprendre entre ces deux derniers. (Belga)