Prévisions météo: un temps frisquet mais on sait pour quand est prévu le redoux

Ce mardi matin, le ciel sera généralement nuageux sur l'ouest du pays avec un faible risque d'ondée, les autres régions bénéficieront de larges éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, les nuages s'étendront progressivement à tout le territoire et une averse sera possible localement. En fin de journée, davantage d'éclaircies se développeront à nouveau. Il fera encore frais pour la saison avec des températures qui ne dépasseront pas 8 à 13 degrés, sous un vent du nord.





Cette nuit, les minima oscilleront entre ¬2 et 7 degrés avec la possibilité de gelées au sol localisées. Jeudi, le temps restera frais avec assez bien de nuages et quelques éclaircies. Les températures varieront entre 11 à 15 degrés. Le vent sera généralement modéré de nord à nord¬ est.

Mercredi, le temps sera souvent sec et frais avec des périodes nuages et des éclaircies. Maxima de 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 13 degrés le long du littoral et 15 degrés en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-est.

Jeudi, le temps restera frais avec à nouveau assez bien de nuages et quelques éclaircies. Les températures ne dépasseront pas 10 à 14 degrés. Le vent de nord-est sera modéré, voire parfois assez fort la journée.

Vendredi, le temps reste sec avec un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Après une nuit bien fraîche, les températures remonteront entre 11 et 15 degrés l'après-midi. Le vent de nord-est reste assez soutenu.

Samedi, le temps restera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Maxima de 13 à 17 degrés.

Dimanche, temps calme et plus doux avec par moments des périodes ensoleillées. Les températures atteindront 15 à 18 degrés.

Lundi, le redoux se poursuit avec des températures qui dépassent les 20 degrés. Le temps reste sec avec par moments de belles éclaircies.