Coups de feu à Anderlecht: que s’est-il passé?

"Des coups de feu ont été tirés, près du Cora d’Anderlecht", indique un message reçu via le bouton orange Alertez-nous.

Le témoin déclare également qu'il y aurait des "personnes blessées et un suspect en fuite". Contacté par nos soins, le parquet de Bruxelles confirme qu'il y a eu des coups de feu tirés à Anderlecht hier soir, et précise un peu le déroulé des événements.



"Les faits se sont produits hier vers 20h40, 45 sur la Drève olympique à Anderlecht. Des individus se sont apparemment donné rendez-vous pour en découdre", explique le porte-parole du parquet, Denis Goeman.



Il s’agirait à priori d’un règlement de compte entre deux bandes au sens large. Selon les premiers éléments de l’enquête, des protagonistes auraient remarqué que d’autres étaient armés et ils auraient donc roulé en voiture vers ces personnes, apparemment pour les heurter. Les individus auraient répliqué en tirant en direction de la voiture. Ces coups de feu n’ont atteint personne.



Deux personnes ayant été à priori percutées par le véhicule ont été blessées mais leurs jours ne sont pas en danger. Plusieurs personnes ont été privées de liberté et deux le sont toujours. Elles doivent être auditionnées. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, afin d’identifier les victimes et les auteurs.