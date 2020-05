Coronavirus en Belgique: des entreprises privées proposent à leur personnel des tests sanguins pour les anticorps

Certaines entreprises privées commencent à proposer à leur personnel de passer un test sanguin sur leur lieu de travail. C’est le cas par exemple de la société GROUP S, spécialisée dans les ressources humaines et les solutions de management.



Dans un bâtiment de l’entreprise, le personnel défile et les médecins enchaînent les prises de sang. L’opération prend 5 minutes et permettra de déterminer si les travailleurs ont été infectés par le virus et s’ils ont développé des anticorps.

Des employés stressés



"On est tous stressés je pense à l’idée d’avoir cette saleté de virus… Je serai contente de savoir si j’ai été en contact ou pas", confie Marie Demarbaix, une employée.

Même si certains n’apprécient pas, le personnel a répondu en masse. Sur base volontaire, 70% des 750 employés ont voulu se faire tester.



"J’ai continué à travailler parce que la caisse d’assurance sociale pour indépendants forcément on est en première ligne pour aider les indépendants mais quelque part j’étais un peu stressée par rapport à tout ce qui se passait", avoue Jessica Dechamps, une autre employée du GROUP S.



La demande de test est générale. Les médecins le constatent au quotidien.



En théorie, il n'est pas possible de se faire tester sans symptôme



"C’est vraiment un gros problème pour l’instant. On n’ose même plus répondre au téléphone, tellement les gens nous envoient des messages, nous harcèlent pour être testés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas. A la télé, on dit : il faut tester, il faut suivre les gens. Et en fait, on ne teste pas les gens et on refuse de tester les gens", pointe le médecin généraliste Alain Gemayel.



Individuellement, il n’est en théorie pas possible de se faire tester sans symptôme. Mais à l’échelle d’une entreprise, il est plus simple et autorisé de l’organiser.



"Les résultats sont envoyés chez les gens à la maison et là nous comptons sur le bon sens des gens qui sur base des résultats prendront les décisions qu’ils ont à prendre en fonction bien entendu de leur santé à eux", souligne Philippe Niemegeers, le Conseiller en prévention du GROUP S.



Le prix du test est de 25€ par patient. Les travailleurs recevront les résultats d’ici 3 jours.

