Que faire face aux douleurs physiques liées au télétravail? Voici les conseils d'une kinésithérapeute

Comment traiter également les douleurs physiques dues au télétravail ? Votre chaise de bureau à la maison n' est peut-être pas aussi bonne que celle du travail, ou votre ordinateur est trop bas. Comment dès lors adapter votre posture ? Un ostéopathe répond.

Brieuc Noël de Burlinc, responsable de projet, a dû installer son bureau dans la cuisine pour télétravailler. "Je n'ai pas un grand fauteuil de bureau hyper confortable. Ceci dit une chaise ou mon ballon tout simplement j' en ai au bureau aussi d' ailleurs", explique-t-il.

Problème au dos, maux de tête, maux de nuque... le télétravail fait souffrir les personne qui n'y sont pas habituées. Principale cause de ces douleurs selon cette kinésithérapeute : le fait de mal s'asseoir. Et ce n'est pas le siège qui est important : tabouret, ballon ou chaise, l'essentiel est de se placer correctement.

Les pieds bien à plat

"Si je suis assise sur quelque chose de trop bas, je vais me tasser petit à petit et évidemment, je vais rapidement avoir des douleurs non seulement en bas mais en haut aussi, explique Véronique Donnadille. L'important c'est que le socle, en-dessous, soit bien placé : les pieds à plat, pas en-dessous de la table. Et, en fonction de ma taille, je vais peut-être avoir besoin de mettre quelques chose, une hauteur".

Un coussin assez dur par exemple. On peut aussi s'asseoir à cheval sur une chaise, mais bien sûr, il ne faut pas rester figé pendant 8 heures. Il faut marcher, s'étirer, et en fin de journée, voici un petit massage recommandés par la kinésithérapie.

Se brosser le dos

"On peut prendre une brosse et on peut se brosser le dos. On va stimuler ses muscles qui ont été tirés toute la journée par une mauvaise position. Le grattage va stimuler le système neurovégétatif et va donner de l'énergie à ces muscles sans les crisper", explique encore la kiné.

Dernier conseil : laisser bien reposer vos coudes et vos bras sur la table pour ne pas créer de tensions dans les épaules.