Coronavirus: déguisé en agent d'entretien, un Américain tente de rejoindre sa petite amie en Allemagne

Un Américain de 20 ans s'est déguisé en agent d'entretien à l'aéroport de Francfort dans l'espoir d'échapper aux restrictions de voyages liées au virus et rejoindre sa petite amie vivant en Allemagne, a annoncé mardi la police.



Son subterfuge n'a cependant pas fonctionné et le jeune homme a dû repartir dès le lendemain vers les Etats-Unis. Les faits remontent à dimanche: peu après l'atterrissage de son avion en provenance de Washington, l'homme a enfilé une veste jaune fluo et, muni de deux sacs noirs, a tenté de convaincre le personnel de sécurité qu'il devait vider les poubelles disposées derrière le poste de contrôle des passagers, explique la police de l'aéroport dans un communiqué. Les voyages purement touristiques sont interdits en Allemagne, et ne sont autorisés que les voyages d'affaires ou pour des raisons exceptionnelles, comme un déplacement pour un enterrement. Le plan "extrêmement inhabituel" du jeune Américain, selon les autorités, a toutefois tourné court quand l'une des fonctionnaires a remarqué qu'il ne portait pas de badge de sécurité et, de surcroît, ne parlait pas l'allemand Interrogé, il a avoué avoir échafaudé son plan pour retrouver son amie qui lui manquait. Le lendemain, il a dû reprendre un vol pour Washington. La police n'a pas précisé s'il avait pu revoir sa bien aimée, même à travers une vitre dans la zone de transit de l'aéroport...

CORONAVIRUS: toutes les infos