Le panier moyen acheté en chèques-repas en magasin a augmenté de près de 50%

(Belga) "On a constaté une augmentation de près de 50% du panier moyen acheté en magasin avec des chèques-repas lors du confinement. Logique, car les snacks et restaurants sont fermés. De plus, le consommateur limite ses déplacements et dépense donc plus lorsqu'il est au magasin", a souligné mardi Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de la société émettrice de chèques Monizze, en marge de la présentation de sa nouvelle plateforme Activ'.

Si le panier moyen a augmenté, l'émission de chèques-repas a fortement baissé en raison du chômage économique qui frappe des milliers de travailleurs en cette période de crise du coronavirus. "En avril, nous avons constaté une baisse des émissions de 25% et ce chiffre sera pire en mai. La baisse des transactions a été de 20%", a expliqué Jean-Louis Van Houwe. Plus de 250 millions de chèque-repas sont distribués chaque année en Belgique, tous émetteurs confondus. Arrivée sur le marché des chèques-repas en 2011, Monizze est venue concurrencer Sodexo et Edenred, qui se partageaient jusqu'alors le marché en Belgique. (Belga)