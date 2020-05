Coronavirus - Deux millions de masques FFP2 supplémentaires commandés par la taskforce

(Belga) Ces derniers jours, 2 millions de masques FFP2 supplémentaires ont été commandés par la taskforce censée gérer l'approvisionnement en matériel de protection, et 80.000 ont été livrés, a communiqué jeudi soir le ministre responsable Philippe De Backer (Open Vld).

En tout, près de 54 millions de masques buccaux du type FFP2 ou FFP3 ont été commandés par la taskforce, dont 10,5 millions ont été livrés. Ils doivent dans un premier temps être soumis à un test de qualité avant d'être distribués. Actuellement, encore plus de 6 millions suivent ce processus, selon une porte-parole du ministre. Ces contrôles peuvent durer jusqu'à une semaine. Entre temps, la taskforce a déjà pu distribuer plus d'un million de masques FFP2 ou FFP3 aux établissements de soins. "Nous sommes également en mesure d'effectuer des livraisons d'urgence, ce qui s'est déjà produit", précise la porte-parole. Au total, la taskforce a déjà commandé 313 millions de masques, dont 75 millions ont été livrés et 27,5 millions ont été distribués. (Belga)