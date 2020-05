Coronavirus - Encore quelques perturbations sur le réseau de la Stib

(Belga) Le réseau bus de la Stib était encore perturbé mercredi matin, a fait savoir la société bruxelloise de transports en commun. Depuis lundi matin, une partie du personnel dénonce le manque de mesures de protection contre le coronavirus.

L'ampleur de la perturbation mercredi matin n'était pas encore connue. La Stib précisait via Twitter que le métro roulait "normalement" et que toutes les lignes de tram circulaient mais à fréquence réduite. A l'occasion de la réouverture des magasins lundi, la Stib entendait passer à 90% de l'offre proposée en temps normal dans le métro et 85% pour le reste des transports. Le week-end, les transports circuleront comme à leur habitude et un rétablissement complet est espéré dès le 18 mai. (Belga)