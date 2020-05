Coronavirus: comment et dans quelles conditions peut-on se faire dépister?

Le dépistage sera primordial dans les semaines qui viennent. Mais en quoi exactement consistent ces tests ? Quels en sont les différents types ? Et où peut-on se faire dépister ?



Il y a d'abord les tests PCR, qui permettent de savoir si on est porteur du virus au jour du test. C'est le dépistage que Nathalie doit subir. Elle ressent quelques difficultés à respirer, elle tousse un peu… Des symptômes partagés par les membres de sa famille. "On est sûr de rien et là ça permettra d’enlever un gros doute et de revivre normalement", confie-t-elle.



Des symptômes et une prescription

A Huy, c’est dans un bus que les tests sont réalisés. Pour savoir si elle est contagieuse, Nathalie a dû obtenir une prescription auprès de son médecin généraliste. Beaucoup de gens veulent être testés, les généralistes reçoivent énormément de demandes. Pour y avoir droit, une condition indispensable : présenter les symptômes liés au coronavirus.



"Le test ici n’est réalisé que pour les personnes qui ont des symptômes. Quand il n’y a pas de symptôme, le test n’est pas utile et n’est pas performant", souligne Philippe Demarneffe, président du cercle des généralistes de Huy.



Des tests sérologiques disponibles sur internet mais SANS GARANTIE

L’autre type de test possible passe par le sang, le test sérologique. La présence d’anticorps est recherchée pour savoir si le patient a été ou non en contact avec le virus.



Ces tests sont dits rapides, ils sont 100% belges. Le ministère de la Santé en a commandé 3.600.000. Ils viendront en complément de la filière classique : prise de sang et envoi d’éprouvettes à un laboratoire.



"Ces tests sont disponibles au niveau des laboratoires mais on attend encore pour leur réalisation qu’il y ait un système de remboursement", explique Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles.



Autre solution : le faire soi-même en achetant un test sérologique sur internet. Le prix minimum est de 30 euros, cela peut monter beaucoup plus haut. Les spécialistes mettent en garde : il n’y a aucune garantie de fiabilité.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos