"La transmission du virus par la seule respiration est pratiquement nulle"

(Belga) "La transmission du virus par la respiration est nulle ou pratiquement si on ne se parle pas et le risque est encore diminué si les personnes portent des masques", a rappelé mercredi le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse quotidienne du Centre de crise et du SPF Santé. "Il y a plusieurs situations où le risque d'infection est très faible. Cela va dépendre essentiellement de la durée de vos contacts et de la proximité de ce contact", précise-t-il.

Alors que la vie sociale va reprendre petit à petit, Yves Van Laethem et le SPF Santé rappellent que "si le virus peut, dans certaines circonstances, se répandre très vite, ce n'est pas toujours le cas". "Croiser quelqu'un à 1,5 mètre ou rester à côté d'une personne à cette même distance" ne présente quasiment "aucun risque". À l'inverse, parler fort, avoir une quinte de toux, se trouver à moins d'1,5 mètre et avoir un contact prolongé sont des facteurs de risque plus significatifs, insiste Yves Van Laethem. En revanche, se trouver à l'extérieur permettra de diminuer encore le risque. "Grâce à la ventilation naturelle", pointe Yves Van Laethem. "Nous sommes bientôt en été et les conditions climatiques devraient nous permettre de ventiler les locaux, tout spécialement si nous sommes amenés à y rester longtemps, en présence de nombreuses personnes." Le porte-parole interfédéral a aussi évoqué les systèmes de ventilation mécanique au sein des bureaux ou commerces. "Il faut essayer que la ventilation ne soit pas configurée en circulation d'air mais en extraction d'air, avec, si possible, des filtres efficaces." Le SPF Santé et le Centre de crise ont également émis une recommandation lors du passage aux toilettes. "On recommande de rabattre la planche avant de tirer la chasse. Le virus peut aussi se trouver dans le tube digestif et dans les excréments. La chasse tirée pourrait permettre au virus d'être propulsé dans l'air", souligne Yves Van Laethem. (Belga)