Déconfinement - la PHASE 2: les coiffeurs et esthéticiennes peuvent rouvrir dès lundi sous certaines conditions

Le Conseil national de Sécurité (CNS) s’est réuni ce mercredi. A l’issue de celui-ci, les autorités ont annoncé les modalités de la deuxième phase du déconfinement prévue à partir de lundi prochain, le 18 mai.

Les coiffeurs, esthéticiennes et autres professions de contact pourront reprendre leurs activités professionnelles à compter du 18 mai, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès (MR). Les clients devront se présenter sur rendez-vous et les mesures de protection devront être respectées (masques, distance entre clients, etc.)

La date du 18 mai pour la reprise des professions de contact avait déjà été évoquée lors d'un précédent Conseil national. La fédération professionnelle Coiffure.org s'était alors réjoui de cette perspective de réouverture. "C'est une date logique", a déclaré le vice-président de Coiffure.org, Jef Vermeulen. "Non seulement en ce qui concerne la santé des coiffeurs et de leurs clients, mais aussi parce que ça nous donne le temps de nous préparer" à reprendre les ciseaux.

La Première ministre a cependant insisté sur le fait que l'évolution d'épidémie est étudiée de près par les scientifiques. Un retour en arrière est toujours possible si l'évolution de la situation sanitaire l'exige. En clair, les autorités pourront décider à tout moment d'annuler les réouvertures si la situation n'est plus contrôlable.