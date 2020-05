Les coiffeurs soulagés de pouvoir reprendre: une demi-heure après le conseil de sécurité, Ercole avait déjà reçu une dizaine d’appels

Patrick Dumont, le vice-président des coiffeurs de Belgique, a répondu en direct aux questions de Caroline Fontenoy dans l’édition spéciale dédiée aux modalités de la deuxième phase du déconfinement.



Il s’est dit rassuré par l’absence de précisions sur le nombre de clients dans les salons. "De toute façon, le secteur avait déjà prévu qu’un seul coiffeur s’occupe d’une seule cliente à la fois pour pouvoir respecter la distanciation sociale. S’il est possible de respecter cette distance, ça permettra à un coiffeur de s’occuper de deux clientes à la fois tout en veillant à respecter les gestes barrières".



Les petits salons risquent-ils d’être désavantagés par rapport aux plus grandes structures ? "Si dans un salon de 20 m2, on peut accueillir deux clients, en temps normal de toute façon c’est ce qui se passait. C’est sûr que si le salon est plus grand, il pourra accueillir plus de clients mais c’est normal, on ne pouvait pas demander à un propriétaire d’un salon de coiffure de 200m2 de n’avoir que deux collaborateurs dans le salon. L’important, c’est de respecter les consignes qui nous ont été données et les coiffeurs se sont montrés très disciplinés. Nous avons été agréablement surpris de toutes les dispositions qu’ils avaient prises : installation de plexiglas, achat de masques etc.", a souligné Patrick Dumont, le vice-président des coiffeurs de Belgique.



Ercole Morreale, propriétaire d’un salon de coiffure à liège, a lui indiqué "qu’il y avait quand même une crainte de ne pas pouvoir rouvrir". Une demi-heure après l’annonce, il avait déjà reçu une dizaine de coups de fil… "Il était temps que ça reprenne, financièrement et psychologiquement aussi parce que rester à la maison c’est pas trop mon truc". Il avait donc hâte de retrouver sa clientèle.

Cinq coiffeuses vont pouvoir se remettre au travail dans ce salon, il y a à peu près 300m2. Cinq personnes pourront donc y être coiffées en même temps.

