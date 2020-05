Déconfinement – LA PHASE 2: Le "soulagement" de Carole, esthéticienne, RAVIE de retrouver ses clients

Après la conférence de presse à l'issue du dernier Conseil National de Sécurité ce mercredi 13 mai, l'entrée en phase 2 du déconfinement a été annoncée, à partir du 18 mai.

Parmi ces mesures figure la réouverture des salons de coiffure et d'esthétique, moyennant quelques règles et notamment le port du masque pour les clients et les commerçants, mais aussi les soins uniquement sur rendez-vous.

Fanny Dehaye s'est rendue dans un institut de beauté de Wierde, dans la région de Namur, où le soulagement règne : Carole Evrard, responsable de l'établissement, va pouvoir reprendre ses activités dès lundi.

"C'est un soulagement, une très bonne nouvelle, de l'excitation de retrouver nos clientes et de retrouver notre équipe aussi", lance Carole.

Cette réouverture va demander quelques aménagements de la part de cette responsable : "Certains soins ne seront à mon avis pas possibles. Garder la distanciation sociale dans un soin où on a un contact direct avec la peau, ça risque d'être compliqué. Donc on va les postposer et on prendra dans un premier temps celles où on peut respecter ça. On a prévu le plexiglas pour le soin des ongles par exemple, il n'y a aucun problème, on peut démarrer, on est prêts".

Depuis ce matin, le téléphone sonne dans l'institut de Carole : les clients sont prêts eux aussi, et appellent déjà pour obtenir un rendez-vous.

