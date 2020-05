Soudan: 26 morts dans des affrontements dans le sud

(Belga) Au moins 26 personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans des affrontements liés à un vol de bétail dans le sud du Soudan, a indiqué mercredi l'agence de presse soudanaise, Suna.

Les heurts ont éclaté dans la ville de Kadougli, la capitale de l'État du Kordofan-Sud, selon l'agence. Ces violences ont "tué 26 personnes et blessé 19 autres", a ajouté Suna, indiquant qu'une enquête a été ouverte par les autorités. Frontalier du Soudan du Sud, le Kordofan-Sud a été le théâtre d'un conflit meurtrier depuis 2011 entre les forces gouvernementales et des rebelles s'estimant marginalisés par le pouvoir central du président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 par l'armée sous la pression d'un important mouvement de contestation. Des affrontements tribaux, souvent mortels, secouent régulièrement le Soudan, notamment dans les régions reculées comme le Darfour. La semaine dernière, au moins trois personnes sont mortes dans des violences entre les tribus Bani Amer et Nouba dans la ville de Kassala (est), près de la frontière avec l'Érythrée, et 30 personnes ont été tuées dans des heurts tribaux au Darfour-Sud. (Belga)