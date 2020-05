Pas de prochaine phase de déconfinement avant le 8 minimum: pourquoi un tel délai?

Après l'entrée en vigueur de la phase 2 lundi prochain, la phase 3 du déconfinement est attendue pour le 8 juin prochain.

Les autorités ont prévenu, la prochaine phase n'aura pas lieu avant au moins le 8 juin. Le délai de cette phase s'explique parce que les dirigeants veulent se donner le temps et prendre du recul, sur les mesures de déconfinement prises jusqu'ici.

Ce délai leur semble nécessaire pour pouvoir analyser les éventuelles conséquences sanitaires de la réouverture des commerces ainsi que de la reprise des contacts sociaux, avant de passer à une autre phase.

Autrement dit, voir si la courbe d'hospitalisation ne repart pas en flèche, avant de rouvrir la vanne. D'autant que la 3ème étape concerne de très nombreux secteurs où les interactions entre personnes sont fortes : l'horeca, ou le tourisme notamment.

Il va donc se passer un peu de temps, en principe, avant le prochain conseil national de sécurité.

Un calendrier annoncé avant le déclenchement de la 3e phase?

Cela ne veut pas dire que les différents gouvernements ne vont plus rien décider d'ici trois semaines. Le calendrier de déconfinement pour les événements culturels, pour les compétitions sportives, pourraient être annoncés plus tôt. Si les projets sont mûrs, et surtout validés par le groupe d'experts déconfinement.

Il y a d'ailleurs de nombreuses réunions prévues pour avancer sur le déconfinement. Une réunion des ministres de la culture, avec le fédéral est annoncée ce jeudi. Dans le même temps, une réunion rassemblera des représentant du culte. Et une autre, les experts de la justice pour penser au déconfinement des prisons.