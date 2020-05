Un magnifique coucher de soleil apporte un peu de réconfort aux New-yorkais

Un magnifique coucher de soleil a apporté un peu de réconfort aux New-Yorkais fatigués par la crise du coronavirus. Les États-Unis comptent plus de cas confirmés de COVID-19 que tout autre pays de la planète. Les New-Yorkais ont pu souffler un peu et apprécier ce spectacle coloré et naturel.

Dans l'État de New York aux États-Unis, le déconfinement va commencer à compter de vendredi, sauf dans un endroit, la métropole de New York. La maladie y fait toujours des ravages. Le quart des quelque 80.000 décès du pays y ont recensés, et d'après une étude publiée lundi par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CD), la surmortalité de mars et avril montre que les chiffres sont vraisemblablement inférieurs de plusieurs milliers à la réalité.