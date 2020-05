Déconfinement: OÙ et QUAND le masque est-il obligatoire? Et recommandé?

Les masques désormais partie de notre vie quotidienne. Depuis des semaines, ils font parler d'eux : problèmes d'approvisionnement, prix, masques en tissus ou chirurgicaux.

Parfois obligatoire, souvent recommandé, dans quelles circonstances convient-il de le porter? Quand et où l’obligation est-elle d'application? À quelles sanctions s’exposent les contrevenants?

Alors que sa légitimité et son efficacité ont été remises en doute au début de la crise sanitaire, le masque buccal est désormais fortement recommandé et même obligatoire à certains endroits. Où précisément ?

Obligatoire dans plusieurs situations

> Les transports

Tous les passagers qui empruntent les transports en commun (bus, trams, métros et trains) et qui sont âgées de plus de 12 ans doivent porter le masque. Cette obligation est également de mise pour les personnes qui se trouvent dans les gares, stations ou sur les quais. Les contrevenants qui ne portent pas de masque dans les transports en commun ou dans une gare s'exposent à une amende de 250 euros.

Il est également obligatoire sur le lieu de travail lorsque la distance sociale d'1m50 ne peut être respectée.

> A l'école, chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne

Dès lundi prochain, d'autres règles entrent en application. A l'école, le port du masque sera obligatoire pour les personnels et les élèves à partir de la sixième primaire, qu'ils soient âgés de 12 ans ou non. Il est également obligatoire chez les coiffeurs et esthéticiennes et dans toutes les situations où le contact physique est inévitable.

Pour le reste, le masque est fortement recommandé quasiment recommandé partout ailleurs et notamment dans les commerces. Beaucoup de petits magasins l'exigent et refusent l'accès aux clients qui n'en portent pas.

A noter que le port du masque ne signifie en aucun cas l'abandon des autres mesures d'hygiène.