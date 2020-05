L'usine Tesla pourrait rouvrir dès la semaine prochaine selon les autorités californiennes

Les autorités californiennes ont indiqué que l'usine Tesla de Fremont, où se trouve la seule chaîne de montage de véhicules électriques aux Etats-Unis, "pourrait rouvrir dès la semaine prochaine" mais sous certaines conditions sanitaires, après un assaut verbal et juridique d'Elon Musk et le soutien du président des Etats-Unis au milliardaire iconoclaste.

Dans une série de tweets envoyés dans la nuit de mercredi à jeudi, les autorités du comté d'Alameda -- qui avaient mis un hola à la reprise dès le début mai de la production dans l'usine Tesla -- expliquent qu'après la présentation d'un plan de remise en service tenant compte des exigences sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 et "des discussions productives avec les représentants de Tesla", elles ont accepté une remise en route des chaînes de montage "en préparation à une possible réouverture dès la semaine prochaine".

Ce feu vert s'accompagne toutefois de toute une série de conditions, en particulier tenir compte des modifications au plan de reprise demandées par les services de santé du comté et que les indicateurs de santé publique restent stables ou s'améliorent.

Et comme les actes de défiance d'Elon Musk ont sans doute échaudé les autorités, elles précisent que la police locale sera chargée de s'assurer que "Tesla applique bien les mesures de distanciation sociale, et que les mesures sanitaires sur lesquelles les parties se sont accordées sont bien en place pour assurer la sécurité des travailleurs tandis qu'ils se préparent à reprendre une production normale".

Tesla n'avait pas immédiatement réagi à l'annonce du comté.

Samedi, Elon Musk, qui fulmine depuis plusieurs semaines contre les mesures de confinement qui l'empêchent de fabriquer ses voitures électriques, avait annoncé qu'il poursuivait le comté en justice et, lundi, pour faire bonne mesure, il a annoncé le redémarrage de l'usine.

"Tesla reprend la production aujourd'hui (lundi Ndlr), contre les règles du comté d'Alameda. Je serai au travail avec tout le monde. Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit moi, et moi seul", avait tweeté le fondateur et directeur général de Tesla.

Mardi matin, Donald Trump, qui piaffe lui aussi pour que les entreprises puissent reprendre leur activité et permettre un redémarrage de la première économie du monde, avait apporté son soutien à Elon Musk dans un tweet. "La Californie devrait laisser et Elon Musk rouvrir l'usine, MAINTENANT. Cela peut être fait rapidement et sûrement!", avait clamé le président des Etats-Unis sur son réseau social favori.

Elon Musk avait menacé de déménager l'usine de montage avec pertes et fracas et annoncé que le siège de Tesla allait quitter la Californie sans attendre.