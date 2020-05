Syrie: 9,3 millions de personnes ne mangent pas à leur faim

(Belga) Quelque 9,3 millions de personnes sont dans une situation d'insécurité alimentaire dans la Syrie en guerre, a indiqué jeudi le Programme alimentaire mondial (PAM), un niveau record enregistré dans un contexte d'épidémie du nouveau coronavirus et d'une grave crise économique.

"Neuf années de guerre, aliments vendus à des prix records et maintenant le Covid-19 ont poussé les familles en Syrie au delà de leurs limites", souligne l'agence onusienne sur son compte Twitter. Il y a six mois seulement 7,9 millions de personnes vivaient dans l'insécurité alimentaire, rappelle à l'AFP une porte-parole du PAM. Fin avril, l'agence avait annoncé que les prix des produits alimentaires en Syrie avaient doublé en un an. Dans pays dévasté par neuf ans de guerre, environ 83% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon des statistiques de l'ONU. Et ces derniers mois, la situation économique s'est encore aggravée, s'accompagnant d'une dégringolade historique de la livre syrienne face au dollar. Les mesures de confinement adoptées à la mi-mars pour lutter contre la maladie de Covid-19 ont porté un nouveau coup dur en paralysant quasiment le pays. Ces derniers jours, le gouvernement a commencé à revoir les mesures adoptées pour enrayer la propagation du virus, autorisant notamment une réouverture de certains commerces et des marchés et une reprise des transports publics.