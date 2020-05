Des camionneurs perturbent de leurs klaxons un discours de Trump

(Belga) Des chauffeurs routiers manifestant près de la Maison Blanche ont perturbé avec leurs avertisseurs sonores un discours vendredi de Donald Trump.

"C'est un signal d'amour", a commenté le président au sujet du "bruit merveilleux" de ces klaxons. "Ils manifestent pour le président Trump et non contre", a précisé M. Trump, qui s'exprimait dans les jardins de la résidence présidentielle, siège de l'exécutif américain. Des dizaines de routiers américains sont garés depuis plusieurs jours au coeur de Washington pour exiger une revalorisation du tarif kilométrique de transport de fret, mis en péril selon eux par les courtiers en gros. Ceci alors que les sociétés de livraison jouent actuellement un rôle crucial pour approvisionner les Américains confinés en période de pandémie de coronavirus. Certains chauffeurs, appelés "truckers" aux Etats-Unis, avaient déployé vendredi des banderoles appelant Donald Trump à agir en leur faveur. "Make Trucking Great Again", affichait l'un des calicots, en référence au slogan du milliardaire républicain "Make America Great Again". "Ne laissez pas les courtiers tuer le secteur routier", disait une autre pancarte sur l'un des camions garés le long de la grande esplanade au sud de la Maison Blanche.