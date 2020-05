Météo - Un temps sec mais nuageux

(Belga) Le ciel sera peu nuageux à serein samedi matin. En cours de journée, la nébulosité augmentera dans le plupart des régions mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 13 degrés à la mer, 17 degrés dans le centre et 18 degrés en Lorraine Belge, sous un vent faible de direction variable puis modéré d'ouest à nord-ouest. Au littoral, le vent sera modéré de nord-ouest, indique l'IRM samedi.

Les éclaircies s'élargiront en soirée. Dans la nuit nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein au sud du sillon Sambre et Meuse. Les nuages pourront toutefois être plus nombreux ailleurs. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la mer sous un vent souvent faible d'ouest à nord-ouest, puis variable en de nombreux endroits en fin de nuit. (Belga)