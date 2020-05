En pleine nuit, cet Australien s'introduit dans un musée: il fait des selfies avec le crâne d'un Tyrannosaure et vole un chapeau (vidéo)

Un homme s'est introduit dans un musée de Sydney fermé pour cause de travaux. Il y est resté pendant 40 minutes, faisant des selfies et se promenant dans le bâtiment.

Un homme s'est introduit de nuit dans un musée de Sydney fermé où il a fait des selfies avec un crâne de dinosaure avant de s'enfuir avec un chapeau de cow-boy et un tableau, a annoncé la police australienne qui recherche l'intrus. Ce dernier a grimpé sur un échafaudage dans l'Australian Museum vers 01H00 du matin dimanche et s'est promené tranquillement dans le bâtiment vide, a précisé la police locale.



"Il y est resté pendant environ 40 minutes. Il a certainement apprécié sa nuit au musée", a déclaré vendredi l'inspecteur en chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Sean Heaney.



Un selfie entre les mâchoires d'un Tyrannosaure

Des caméras de surveillance ont filmé l'homme en train de prendre des photos avec des présentoirs, de poser avec sa tête à l'intérieur des mâchoires d'un crâne de Tyrannosaure et de fouiller dans des placards. Il a finalement quitté les lieux avec le chapeau et une photo d'un mur, selon la police.



L'Australian Museum est fermé depuis l'année dernière pour travaux, un chantier qui a facilité l'intrusion de l'homme dans le bâtiment, estiment les enquêteur qui ont lancé un appel à témoins. "C'est très grave (...). Nous avons de la chance qu'il n'ait pas endommagé d'artefacts historiques ou quoi que ce soit de coûteux là-dedans", a observé M. Heaney.



D'autres musées et galeries d'Australie sont également fermés, dans le cadre de décisions liés à la pandémie de nouveau coronavirus.