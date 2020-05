Non, on ne peut pas désinfecter son masque en le plaçant au-dessus d'une casserole d'eau bouillante

Des publications partagées des dizaines de milliers de fois sur Facebook depuis fin avril affirment que placer un masque de protection "quel qu'il soit" au-dessus d'une casserole d'eau bouillante pendant quinze secondes suffit à le "décontaminer". Ce procédé est inefficace voire dangereux, avertissent des experts interrogés par l'AFP. "La vapeur ne lave pas", mais "fixe les résidus sur les surfaces", rappelle une spécialiste.

De plus, à travers cette technique, il est difficile de savoir si la vapeur d'eau est suffisamment chaude pour tuer le virus. Les spécialistes déconseillent ce procédé.

Il est conseillé de laver ses masques à 60 degrés avec du produit de lessive habituel. Il ne faut pas de produit désinfectant particulier. Si vous ne savez pas les laver à 60 degrés, il faut les mettre dans une casserole et laisser frémir l’eau un peu.

Pour plus de précisions, retrouvez ici le fact-checking complet de l'Agence France Presse.

Rappel des bonnes pratiques d'usage

Le masque ne dispense en rien des gestes barrière et de la distanciation sociale. Il faut apprendre à l'utiliser de façon adéquate, pour ne pas risquer de se contaminer en touchant la face avant, potentiellement souillée par des postillons.



Quelques règles de base s'appliquent.

Se laver les mains avant de mettre puis retirer son masque



Avant de le mettre, se laver les mains (eau et savon ou gel hydroalcoolique), puis en le tenant par les attaches, appliquer le masque sur le visage en recouvrant le nez, la bouche et le menton, et enfin mettre en place les brides ou les élastiques.



Petite variante pour les masques chirurgicaux: le côté coloré, souvent bleu, se place en général à l'extérieur et la petite tige semi-rigide en haut (pincer cette barrette permet d'ajuster le masque sur le nez).

Ne pas le laisser pendre à son cou



Pour enlever un masque, lavage des mains aussi, avant et après. Le retirer par les attaches, sans toucher l'avant potentiellement contaminé.



Plus délicat, quand on l'a sur le visage, il faut réprimer le réflexe de le toucher ou de le remettre en place, sous peine de devoir se relaver les mains, à chaque fois.



Il ne faut pas le laisser pendre à son cou comme un foulard, ou le monter sur son front, au risque de le contaminer. Ni le partager avec quelqu'un d'autre.



La durée d'utilisation d'un masque chirurgical, à usage unique, est en général de quelques heures, en fonction du modèle. Mais il est recommandé de le jeter dès qu'il est mouillé ou endommagé.