Morlanwelz: un homme porte des coups à sa mère puis crache au visage des policiers lors de son interpellation

Le parquet de Charleroi a indiqué dimanche qu'une personne a été privée de liberté à la suite d'un différend familial samedi à Morlanwelz. L'individu, bien connu du parquet de Charleroi, a porté des coups à sa maman et s'est rebellé contre les policiers.



La zone de police de Mariemont est intervenue samedi dans un domicile familial à Morlanwelz pour un différend familial. Le suspect a frappé sa mère à plusieurs reprises et a été interpellé. Durant son transfert vers le poste de police, le fils s'est rebellé, insultant et menaçant les policiers de mort. Ce dernier a également dégradé sa cellule et mordu l'un des policiers à la main.

"Fort heureusement, le policier portait des gants vu le contexte sanitaire actuelle", a précisé le parquet. L'homme, bien connu pour des antécédents de violence, a également craché au visage des policiers. Le dossier a été mis à l'instruction.