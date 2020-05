Coronavirus - Les brocanteurs du marché de la Place du Jeu de balle protestent lundi

(Belga) Les brocanteurs des puces de la Place du Jeu de balle à Bruxelles estiment que leur marché devrait rouvrir lundi au même titre que les autres. Selon eux, il est parfaitement possible d'organiser une brocante sur et aux alentours de la place, en respectant les règles de distanciation sociale et autres mesures de sécurité. Pour faire entendre leur voix, ils feront lundi matin une "promenade" en guise de protestation, peut-on lire sur la page Facebook du groupe Les Amis du Vieux Marché. Selon la police bruxelloise toutefois, toute manifestation reste interdite.



