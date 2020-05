Le corps de Sébastien Hageman, porté disparu, retrouvé à Ellezelles

La police a retrouvé samedi soir dans la région d'Ellezelles le cadavre d'un homme porté disparu depuis une semaine. "Aucun décès suspect n'a été signalé", indique dimanche le parquet de Tournai-Mons.

Samedi soir, la police fédérale a annoncé avoir retrouvé le corps sans vie de Sébastien Hageman, un Ellezellois porté disparu depuis six jours. Le lundi 11 mai, vers 13h30, Sébastien Hageman avait quitté son domicile situé dans la Cité des Collines à Ellezelles, entre Renaix et Lessines. Depuis, cet homme âgé de 38 ans ne s'était plus manifesté. Un avis de recherche avait été lancé par les forces de l'ordre. Son corps a été retrouvé dans le hameau du Ronsart dans le village de La Hamaide (Ellezelles), dans un ruisseau en contrebas de la route, à proximité de son scooter. "Aucun décès suspect ne m'a été signalé", indiquait dimanche en fin d'après-midi la magistrate de garde du parquet de Tournai-Mons. Alors qu'il circulait en scooter, Sébastien Hageman a soit fait un malaise qui lui a été fatal, soit le pilote a été victime d'un accident de la route, une thèse qui semble être privilégiée.