Les Belges mentent-ils? Le centre de crise constate que les gens appelés donnent peu de noms

Après avoir énoncé les chiffres positifs du bilan des dernières 24 heures de l'épidémie de coronavirus en Belgique qui poursuit sa tendance à la baisse, le porte-parole francophone du centre de crise, l'infectiologue Yves van Laethem a adressé deux messages à la population.

Première prescription: ne pas craindre de communiquer les noms des personnes de contact

Le traçage des personnes de contact de cas contaminés a commencé de manière active. Entre 400 et 500 personnes sont contactées chaque jour par les centres d'appel. "On remarque que les personnes ne dénombrent qu'une à deux personnes à haut risque, ce qui est très faible", observe le scientifique. Un contact à haut risque est un individu qui a été à moins de 1m50 pendant plus de 15 minutes. "Vous ne serez pas stigmatisé", a assuré le docteur rappelant l'importance de ce traçage pour éviter une seconde vague et le retour de mesures de confinement.

Deuxième prescription: sortez et profitez du soleil!

Le docteur a déclaré que l'état de santé général était très important et que la vie plus sédentaire, rendue inévitable par le confinement, constituait un danger. Il a cité les chiffres d'une étude mentionnant que 56% des gens disaient être assis plus de 8h/jour. Une des conséquences de la sédentarité est la prise de poids. Un quart des répondants de l'étude admettait avoir grossi.

"Maintenant que nous pouvons désormais bouger un peu plus et le temps est plus clément, nous vous disons de profiter de manière active de la possibilité d'être à l'extérieur. Profitez du soleil, c'est bon pour le moral et cela apporte une perception plus optimiste des choses", a encouragé le docteur, ajoutant cependant la nécessité de maintenir les précautions en gardant les distances minimales et en ne sortant que "si vous êtes en bonne santé".