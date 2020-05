Plan de restructuration chez Brussels Airlines: vers 310 licenciements en Belgique?

Selon une estimation de la direction, Brussels Airlines devrait licencier 370 personnes, dont 310 en Belgique et 60 à l'étranger, rapporte le quotidien De Tijd mardi qui a eu accès à une présentation de la direction.



Brussels Airlines a annoncé la semaine passée un plan de restructuration qui menace jusqu'à 1.000 emplois au sein de la compagnie, soit 25% du personnel. La direction a indiqué souhaiter limiter le nombre de licenciements forcés grâce à des mesures alternatives.

La compagnie compte notamment sur les 155 employés qui peuvent prétendre à la (pré)pension. Avec les employés de plus de 59 ans qui peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, Brussels Airlines compte supprimer 92 emplois. Il sera en outre demandé aux collaborateurs de plus de 57 ans de travailler à mi-temps et à ceux de 55 ou 56 ans de passer en quatre cinquième.

Le transporteur compte aussi prendre des mesures pour que les pilotes et membres d'équipages travaillent moins durant les mois d'hiver plus calmes. "Avec ces mesures proposées, nous pouvons limiter les licenciements à 9% du personnel", assure la direction dans sa présentation. Les départs volontaires peuvent aussi en faire baisser la proportion. Brussels Airlines n'a pas souhaité confirmer les chiffres, alors que les négociations sociales sont encore en cours.