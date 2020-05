Prévisions météo: sortez les barbecues, l'été est LÀ

Jeudi, la journée débutera sous un ciel serein à peu nuageux mais les nuages élevés s'épaissiront en cours de journée depuis l'ouest et voileront fréquemment le soleil. Le temps devrait encore rester généralement sec mais l'une ou l'autre averse isolée et éventuellement orageuse sera possible en soirée et durant la nuit. Les températures seront estivales avec des maxima de 22 à 28 degrés. A la côte, une brise de mer s'établira à nouveau l'après-midi et rafraîchira de quelques degrés le mercure. Dans les autres régions, il y aura peu de vent.