Charles chante "affreusement faux" sur son balcon de l'avenue Louise à Bruxelles, pour faire rire ses voisins (vidéos)

Charles, un jeune Bruxellois, fait le bonheur de ses voisins en chantant tous les soirs à 20 heures. "Depuis le début du confinement, je chante (affreusement faux) depuis mon balcon pour faire rire mes voisins avenue Louise", nous a-t-il écrit via Alertez-nous.

Et c'est justement ça qui est drôle : Charles chante faux et adapte son look à ses apparitions. Ce qui lui vaut d'être attendu et applaudi chaque soir par ses voisins.

Il poste ses vidéos sur Instagram et elles ont, là aussi, leur petit succès. Jugez plutôt.