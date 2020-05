Des espaces souterrains découverts lors de fouilles près du Mur des Lamentations

(Belga) Des espaces souterrains ont été découverts lors de fouilles dans un tunnel près du Mur des Lamentations à Jérusalem. Celles-ci ont été taillées dans la roche et remontent à la domination romaine il y a environ 2.000 ans, a fait savoir mardi l'autorité israélienne des antiquités. Les chambres auraient été utilisées par des habitants de Jérusalem avant que les Romains ne détruisent le deuxième temple juif en l'an 70 après JC.

Le système souterrain était caché sous le sol d'une "grande et impressionnante structure de l'époque byzantine". Il se compose d'une cour ouverte et de deux chambres. Celles-ci étaient disposées les unes sur les autres sur trois étages et reliées par des marches en pierre. Le chef des fouilles Barak Monnickendam-Givon a parlé d'une "découverte unique". C'est la première fois que de telles chambres souterraines sont découvertes près du Mur des Lamentations. "Vous devez comprendre qu'il était coutume il y a 2.000 ans à Jérusalem de construire des maisons en pierre, comme c'est le cas actuellement." C'est pourquoi une question se pose: "Pourquoi tant d'efforts ont été faits à cette époque pour tailler des chambres souterraines dans les roches?" Des pots en argile, des lampes à huile, une tasse en pierre et une partie d'un bassin d'eau en pierre ont été trouvés dans les chambres. Cela servait probablement aux rituels de pureté juifs. (Belga)