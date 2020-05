"Les travailleurs âgés seront les plus concernés": le président de la CSC ne se fait "aucune illusion" sur l'après-coronavirus

L'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC - l'ancienne prépension) doit être à nouveau assoupli pendant la crise du coronavirus, réclame mercredi le président de la CSC Marc Leemans. Le syndicat chrétien préconise également un impôt sur la fortune de 1% sur les patrimoines supérieurs à un million d'euros.

Dans un message vidéo, Marc Leemans lance un ensemble de mesures afin de faire face au "gigantesque choc" des 180.000 personnes menacées de perdre leur emploi à cause de la crise. La CSC avance notamment une redistribution de la main-d'oeuvre disponible grâce à une réduction collective des heures de travail. Le syndicat réclame également des allocations de chômage plus élevées pour les personnes licenciées ainsi qu'un assouplissement des règles du RCC en faveur des travailleurs plus âgés. "Je ne me fais aucune illusion. Comme lors de chaque restructuration et faillite, les travailleurs les plus âgés seront les premiers concernés", ajoute Marc Leemans. "Leurs chances de trouver un nouvel emploi dans ce contexte sont malheureusement très faibles". Le syndicat insiste encore sur la nécessité d'une fiscalité équitable et relance sa demande d'un impôt sur la fortune.

Un chômeur temporaire sur cinq pourrait le devenir définitivement

A cause de la crise, les entreprises envisagent de licencier un chômeur temporaire sur 5, selon une enquête de l’Economic Risk Management Group. Le ralentissement économique a de fortes répercussions sur l’emploi. Les faillites pourraient se multiplier après l’été. Pour le moment, il y a un moratoire sur les faillites jusqu’au 17 juin. Mais après… Selon la Banque Nationale de Belgique, citée par l’Echo ce matin, 4 entreprises sur 10 du secteur culturel, des arts et spectacle mettraient prochainement la clé sous la porte, c’est 1 sur 4 pour l’horeca, 12 % dans l’immobilier, 11 % dans la logistique. Les offres d’emploi se tarissent, il y a moins de recrutements. Dans les organismes qui accompagnent les demandeurs d’emploi, Actiris et Forem, un soutien aux chômeurs s’organise.