La Commission exhorte la Belgique à remédier à sa pénurie de professionnels de la santé

(Belga) La pandémie de Covid-19 "a montré que la Belgique faisait face à une pénurie structurelle de professionnels de la santé à laquelle il faut remédier", pointe du doigt la Commission européenne dans ses recommandations par pays publiées mercredi.

"Le système de santé belge est performant en matière de soins intensifs dans les hôpitaux", reconnaît l'exécutif européen. "Toutefois, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence un certain nombre de lacunes affectant la résilience du système de santé lorsqu'il est confronté à une crise grave de santé publique. Elle a montré que la Belgique faisait face à une pénurie structurelle de professionnels de la santé à laquelle il faut remédier", expose-t-elle. L'exécutif européen note aussi la nécessité "essentielle" de garantir un approvisionnement suffisant en produits médicaux critiques, y compris en équipements de protection, en particulier pour les professionnels de la santé et les travailleurs exerçant d'autres fonctions exposées. À ses yeux, un élément important de la stratégie de santé publique sera "la mise en œuvre sans accroc" de l'accord de la conférence interministérielle Santé publique visant à mettre du personnel hospitalier et des infrastructures hospitalières (qui relèvent de la compétence fédérale) à la disposition d'établissements de soins de longue durée (qui relèvent de la compétence communautaire), comme les maisons de repos et de soins. La Commission relève régulièrement la nécessité d'une meilleure coopération entre divers niveaux de pouvoir en Belgique. (Belga)