Brussels Airlines privilégie les "solutions structurelles" aux "mesures temporaires"

(Belga) Il est important de rechercher des solutions structurelles et non des mesures temporaires, indique mercredi la direction de Brussels Airlines en réaction à la proposition des pilotes de réduire leur salaire jusqu'en 2023 afin de réaliser des économies. "Pour atteindre une rentabilité structurelle et donc une croissance solide, il est nécessaire de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité et la productivité", souligne la compagnie aérienne.

Réunis au sein du front commun B-United, les pilotes de Brussels Airlines proposent à la direction une réduction "significative", jusqu'à 45%, de leur temps de travail et de leur salaire jusqu'en 2023 afin de réaliser 100 millions d'euros d'économies. Selon eux, cette mesure permettrait de maintenir l'emploi des pilotes et du personnel de cabine, alors que la compagnie a annoncé un plan de restructuration qui menace jusqu'à 1.000 emplois (25% du personnel). Dans une réaction, Brussels Airlines indique prendre "bonne note" de la proposition et apprécier que les négociations puissent commencer. La direction se dit "ouverte à la discussion sur toutes les propositions qui se trouvent sur la table des négociations afin d'assurer la pérennité de la compagnie et de créer à long terme une forte position concurrentielle pour Brussels Airlines". Elle ajoute néanmoins privilégier les solutions structurelles aux mesures temporaires. (Belga)