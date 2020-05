"Je suis comme un enfant impatient de retourner à l'école le 1er septembre": Frédéric va retrouver sa caravane à la Côte

Vous possédez une seconde résidence et vous n'avez pu vous y rendre depuis le confinement ? Depuis ce mercredi 20h, vous êtes de nouveau autorisé à vous y rendre. La décision a été publiée au moniteur belge. Plusieurs conditions doivent cependant être réunies pour profiter de ce droit.

Il y a quelques jours, nous vous parlions de Frédéric et de Patrick, deux propriétaires de caravanes à la Côte. Tous deux étaient démoralisés par le fait de ne pouvoir profiter de leur caravane en raison des mesures prises par le Conseil national de Sécurité.

Ce jeudi, nous les recontactons. Les deux Belges se réjouissent bien entendu de la nouvelle.

"Je suis comme un enfant impatient de retourner à l'école le 1er septembre, la même chose", nous lance Frédéric. Frédéric, son épouse et leurs deux fils de 17 et 13 ans vivent dans un immeuble à appartements de Charleroi.

Heureux d'aller respirer à la mer

Depuis le début du confinement, toute la famille rêvait de pouvoir se rendre dans leur caravane à Vosseslag, entre Bredene et Le Coq. Car cette caravane, c'est le bol d'air de Frédéric et sa petite famille. "Je suis heureux de pouvoir quitter mon appartement et aller respirer à la mer. Enfin! Dès lundi ou mardi, on charge la voiture. Et je crois que je vais compter les kilomètres pour aller jusque là", sourit-il.

Patrick, de son côté, n'a pas attendu. Trop impatient de rejoindre sa caravane résidentielle à Koksijde, il est parti ce mercredi. Quand nous le joignons, il est déjà sur place. "Je vais un peu tondre et remettre tout en ordre car deux mois sont passés. Ça fait long! Donc je suis obligé de commencer à travailler", nous confie-t-il.

La gouvernement a donc donné son feu vert à Patrick et Frédéric. C'est a dire pour les propriétaires de caravanes à emplacement fixe et installées dans les campings résidentiels.

Les propriétaires d'une résidence secondaire et ceux qui louent un même bien depuis au moins un an sont également autorisées à se rendre dans leur appartement, leur villa ou leur chalet.

Mais pas question d'accrocher ce matin votre caravane à l'arrière de votre voiture pour aller la mer. Cela reste proscrit.