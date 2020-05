"C'est FORMIDABLE": Francis et Tania retrouvent enfin leur caravane à Aywaille (vidéo)

Depuis le 20 mai, le Conseil national de sécurité permet aux citoyens de retourner dans leur résidence secondaire. L'arrêté ministériel relatif à cette mesure à être publié au Moniteur belge. La nouvelle a été accueillie avec joie surtout avant ce long week-end de l'Ascension ensoleillé. À Aywaille, Francis et Tania sont prépensionnés. Ils attendent ce moment depuis deux mois. "On est très content, c'est vraiment formidable de revoir la caravane", a lancé l'homme. "Ici, c'est pour se reposer quand même. À la maison, on ne se repose pas", a ajouté la femme.



Le couple à ouvert sa caravane et enlevé les protections qui se trouvaient sur les meubles. Ce rituel qu'ils pratiquent chaque année depuis 20 ans avec le même plaisir. "On revoit les voisins, on revoit un peu du monde, car à la maison on est tout seul", a expliqué Francis. "Et on peut se promener", a lancé Tania.



Claudio, infirmier, se réjouit aussi de retrouver sa caravane. A peine arrivé, l'homme attaque son petit potager. "Je suis content car confiné, c'est confiné. On a un boulot qui fait qu'on est quand même un peu stressé aussi. Ca fait du bien de venir un peu décompresser ici", a détaillé Claudio.



Le restaurant et la terrasse resteront fermés. Dans les allées du camping, le masque est obligatoire.



Didier se réjouit à l'idée de prendre le premier apéro. "On peut faire des apéros à distance, il n'y a pas de souci, chacun dans sa parcelle et voilà", a lancé l'homme. Sabine reste prudente par rapport au virus. "Je ne suis pas sûre de rester s'il y a vraiment beaucoup de monde, car je suis stressée", a avoué la femme.