Enquête antiterroriste après des tirs sur une base militaire américaine

(Belga) La police fédérale américaine a lancé jeudi une enquête antiterroriste après qu'un homme a ouvert le feu dans une base militaire du Texas, faisant un blessé léger, avant de trouver la mort.

Le suspect est décédé, a indiqué lors d'une conférence de presse l'agent du FBI Leah Greeves, sans préciser s'il s'était suicidé ou avait été abattu. Elle a ajouté qu'une seconde personne était recherchée dans le cadre de l'enquête. "Nous avons conclu que les faits survenus ce matin à la base aéronavale de Corpus Christi étaient de nature terroriste", a-t-elle déclaré. "La fusillade s'est produite à environ 6h15 du matin. Un marin a été blessé", a également annoncé l'antenne du FBI à Houston sur son compte Twitter, ajoutant que la personne était "en bonne santé" et qu'elle "devrait être libre de quitter (l'hôpital) plus tard dans la journée". La porte-parole de la base Françoise Kieschnick avait confirmé plus tôt dans la journée que le tireur avait échangé des coups de feu avec les forces de sécurité. La base navale de Corpus Christi, dans le sud du Texas, est un des plus grands centres de formation de pilotes aux Etats-Unis. Outre les pilotes américains, de nombreux aviateurs alliés y sont formés.