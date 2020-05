La police renforce ses contrôles en ce week-end de l'Ascension: il n'est toujours pas possible de jouer aux "touristes d'un jour"

Les premiers propriétaires de résidences secondaires sont arrivés dans leur habitation. Ils devraient être encore nombreux aujourd'hui à prendre la route pour rejoindre leurs lieux de villégiature. Les contrôles de police sont renforcés dans certaines zones, notamment dans les Ardennes, comme l'expliquait le chef de corps Daniel Somelette sur Bel RTL ce matin.

Le chef de corps de la police de Famenne-Ardennes Daniel Somelette le confirmait ce matin sur l'antenne de Bel RTL, il a observé une affluence au niveau des zones touristiques dès hier. "Effectivement. Le week-end de l'Ascension est en général un week-end très prisé au niveau touristique dans notre région. Hier, on n'a pas échappé à la règle, donc on a eu beaucoup de personnes présentes. Beaucoup de seconds résidents ont déjà rejoint leur bien dès hier matin. Et nous avons également été confrontés à un certain nombre de personnes que nous appelons les touristes d'un jour, ce qui est toujours interdit aujourd'hui, qui sont également venus dans notre région très attractive, surtout avec cette météo estivale que nous avons rencontrée."

Au total, ce sont des centaines de personnes qui se sont rendues dans la région, "essentiellement des motards qui sont en balade et qui devraient en principe ne pas faire d'arrêt, mais qui le font et se rassemblent à certains endroits-clés de la zone de police".

"Eviter les rassemblements et faire respecter la distanciation sociale"

Beaucoup d'agents de police sont mobilisés. Le chef de corps a expliqué leurs deux priorités sur Bel RTL. "Eviter les rassemblements, ainsi que faire respecter la distanciation sociale. Les deux priorités sont intimement liées. Mais nous avons également repris, depuis le début du déconfinement, les contrôles dans le cadre des autres domaines de sécurité qui sont plus classiques: la lutte contre les stupéfiants, l'insécurité routière, notamment. Ces contrôles sont également orientés dans ce sens."

