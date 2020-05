Un bon de 50 euros aux Luxembourgeois et frontaliers salariés pour découvrir le pays

(Belga) Afin de soutenir le tourisme national, un bon de 50 euros sera accordé à chaque Luxembourgeois de plus de 16 ans et aux frontaliers salariés pour une nuitée dans le pays, a annoncé le ministre du Tourisme et des classes Moyennes, Lex Delles, lors d'une conférence de presse, vendredi matin. Des précisions seront apportées la semaine prochaine, vu le nombre important de personnes concernées, a-t-il précisé.

"Nous préparons la distribution" a ajouté Lex Delles. "Beaucoup de nos citoyens vont découvrir le pays au lieu de partir ailleurs. Il s'agit d'un geste pour passer une nuitée, dans toutes les structures d'hébergement: hôtel, camping, auberge de jeunesse, ..." Cet incitant de 50 euros concerne aussi les frontaliers salariés au Luxembourg. "Nous savons que beaucoup de personnes des pays avoisinants et des Pays-Bas vont prévoir, à court terme, de venir ici" car c'est facile d'accès en voiture ou encore en train. "Dès que tout sera ouvert, nous ferons une communication ciblée précisément pour ces marchés", a encore déclaré Lex Delles. Le ministre a, par ailleurs, déclaré qu'une date serait annoncée lundi pour une reprise de l'Horeca au Luxembourg. "On fait pas mal de modélisations pour le moment pour voir quelles sont les capacités hospitalières, les nouvelles infections", a poursuivi le ministre. Plusieurs possibilités pour une reprise "sont passées en revues, le 1er juin en est une", indique Lex Delles. "Le gouvernement sait que la Pentecôte est un week-end important pour le secteur." (Belga)