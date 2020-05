Wall Street baisse un peu avant une pause des marchés

La Bourse de New York reculait vendredi en début de séance dans un marché calme se préparant à un week-end de trois jours aux Etats-Unis.

Vers 14H20 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,47% à 24.358,85 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,14% à 9.271,60 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, lâchait 0,28% à 2.940,17 points.

Wall Street avait fini dans le rouge jeudi dans un marché observant de près le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine et la réouverture progressive de l'économie américaine: le Dow Jones avait perdu 0,47% et le Nasdaq avait lâché 0,97%.

"Les acteurs du marché ont les yeux tournés vers Pékin, où les députés tiennent leur session annuelle", indiquent les analystes de Wells Fargo.

Les ton est monté d'un cran ces derniers jours entre la Chine et les Etats-Unis sur fond notamment d'accusations de Washington sur l'origine supposée du nouveau coronavirus.

Les tensions se cristallisent également autour d'une loi sur la "sécurité nationale" que Pékin veut imposer pour combattre les auteurs de violences anti-chinoises à Hong Kong et "l'ingérence étrangère."

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé vendredi que ce texte porterait "un coup fatal" à l'autonomie de Hong Kong s'il était adopté.

Selon JJ Kinahan de TD Ameritrade, "ces développements rappellent les passes d'armes qui avaient rendu les marchés très volatils avant la signature d'un accord commercial de phase un" entre les deux pays en janvier.

"Il semble que les acteurs du marché s'inquiètent qu'un retour à un tel niveau d'incertitude ne court-circuite le rebond qu'on a observé après la dégringolade liée au coronavirus" au mois de mars, ajoute M. Kinahan.

Sur le front économique, la Chine a renoncé vendredi à se donner un objectif de croissance pour l'année en cours et décidé de laisser filer son déficit à 3,6% du PIB.

- Long week-end -

La place new-yorkaise se préparait par ailleurs à un arrêt de trois jours. Les marchés financiers américains seront en effet fermés lundi en raison du Memorial Day, jour férié aux Etats-Unis.

Au rang des valeurs, Moderna gagnait 2,77%. Le docteur Anthony Fauci, qui dirige l'Institut national des maladies infectieuses (NIAID), a affirmé vendredi sur la radio publique NPR que les résultats préliminaires d'essais cliniques de la société américaine de biotechnologie pour un vaccin contre le coronavirus étaient "prometteurs."

Le fabricant de puces et de cartes graphiques Nvidia montait de 3,21%. L'entreprise a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché et des perspectives optimistes pour le reste de l'année.

Deere s'appréciait de 1,51% après avoir fait part d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu. Le spécialiste des équipements agricoles a également indiqué s'attendre à une chute de 30 à 40% des ventes mondiales de ses produits en raison de la baisse de la demande provoquée par le coronavirus.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait un peu, s'établissant à 0,6591% contre 0,6720% jeudi soir.