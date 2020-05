Coronavirus - Irlande: formulaire de quarantaine obligatoire la semaine prochaine

(Belga) Les voyageurs arrivant en Irlande seront à partir de jeudi prochain légalement tenus d'informer les autorités de l'endroit où ils observeront leurs 14 jours de quarantaine, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministre de la Santé.

Le gouvernement réfléchit à rendre obligatoire la quarantaine elle-même, qui pour l'heure est fortement recommandée, a précisé Simon Harris. A partir de jeudi et au moins jusqu'au 18 juin, les voyageurs arrivant en Irlande devront remplir un formulaire précisant l'adresse du lieu où ils s'isoleront. "Il s'agit de mesures extraordinaires, mais elles sont nécessaires lors de cette crise se santé publique", a-t-il déclaré. Les contrevenants risqueront jusqu'à 2.500 euros d'amende voire jusqu'à six mois de prison. Le document, déjà disponible dans les terminaux ferry et aéroportuaires, mais jusqu'alors non-obligatoires, permettront d'assurer un "traçage plus précis et rapide" consécutif à de nouveaux cas. "Le formulaire servira à faciliter le suivi des contrôles pour s'assurer que les gens qui arrivent dans le pays restent effectivement là où ils ont dit qu'ils le feraient", a ajouté le ministre lors d'une conférence de presse. Toutes les nationalités sont concernées, y compris les voyageurs venant du Royaume-Uni, qui a exempté les arrivées depuis l'Irlande de ses mesures de quarantaine qui entreront en vigueur le 8 juin. L'Irlande déplore 1.592 morts du nouveau coronavirus, selon les dernier chiffres du ministère de la Santé. (Belga)