Le Vlaams Belang toujours plus populaire en Flandre, selon une étude

(Belga) La Vlaams Belang est le premier parti en Flandre avec 24,5% d'intentions de vote, une progression de 6% par rapport au dernier scrutin régional de mai 2019, selon une étude des universités de Bruxelles (VUB) et d'Anvers rapportée par la VRT et le Standaard samedi.

Le parti d'extrême droite retrouve ainsi son niveau record de 2004. La victime de cette progression est la N-VA, qui recule de 4,5% à 20,3%. Suivent le CD&V à 11,9% (-3,6%), l'Open Vld à 11,6% (-1,5%), Groen à 11,1% (+1%) et le sp.a à 11% (+0,6%). A l'extrême gauche, le PVDA progresse de 2,9% à 8,2%. Bart De Wever reste la personnalité la plus populaire, devant Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Alexander De Croo (Open Vld), Conner Rousseau (sp.a), Peter Mertens (PVDA), Jan Jambon (N-VA), Koen Geens (CD&V), Maggie De Block (Open Vld), Theo Francken (N-VA) et Hilde Crevits (CD&V). (Belga)