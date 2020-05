Un proche conseiller de Boris Johnson soupçonné de ne pas avoir respecté le confinement

(Belga) L'un des principaux conseillers du premier ministre britannique Boris Johnson, Dominic Cummings, a été surpris en train de violer les règles du confinement, ont indiqué des journaux vendredi.

Dominic Cummings a quitté son domicile londonien pour s'installer chez ses parents à Durham, dans le Nord-Est de l'Angleterre, alors qu'il présentait les symptômes du Covid-19, ont affirmé les quotidiens Daily Mirror et The Guardian. L'opposition a demandé une explication. "Le peuple britannique ne s'attend pas à ce qu'il y ait une loi pour lui et une autre loi pour Dominic Cummings", a déclaré un porte-parole du Parti travailliste. Ed Davey, dirigeant des Libéraux démocrates, a pour sa part estimé que M. Cummings "devra démissionner" si les faits sont confirmés. La police à Durham a confirmé avoir été informée le 31 mars que quelqu'un était arrivé de Londres. M. Cummings a été vu chez ses parents avec un enfant, qui semble être son fils, ont ajouté les deux journaux. A cette date, le gouvernement de M. Johnson demandait à la population de ne sortir que pour subvenir à ses besoins essentiels et exigeait de ceux qui présentaient des symptômes de ne pas sortir de chez eux. Dominic Cummings a été un membre éminent de la campagne en faveur du Brexit, puis a suivi Boris Johnson au 10, Downing Street l'an dernier.